Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1890 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,425
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1890 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8770 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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