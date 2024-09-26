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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1890 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1890 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1890 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,425

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1890 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8770 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Александр - April 6, 2022
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность F
Цена
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Александр - October 17, 2018
Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Tauler & Fau - September 25, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1890 на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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