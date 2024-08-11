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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1890 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1890 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 796,805

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1106 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность PR67 DCAM PCGS
Цена
1210 $
Цена в валюте аукциона 1106 EUR
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Знак - January 26, 2024
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Heritage - February 18, 2021
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Heritage - February 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Stack's - August 11, 2020
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Stack's - August 11, 2020
Продавец Stack's
Дата 11 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1890 L на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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