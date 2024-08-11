Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 796,805
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1106 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (3)
- Coins.ee (2)
- Heritage (1)
- Jesús Vico (1)
- Katz (3)
- Künker (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (9)
- Stack's (9)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- WAG (3)
- Westfälische (1)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (2)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность PR67 DCAM PCGS
Цена
1210 $
Цена в валюте аукциона 1106 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 25 пенни 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск