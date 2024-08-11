25 пенни 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1106 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

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