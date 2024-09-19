1 марка 1893 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1893 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1018 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (22) AU (12) XF (22) VF (5) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (3) MS62 (3) MS61 (9) MS60 (2) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (3) PL (5) Сервис NGC (17) PCGS (1)

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