Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1893 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 254,564
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1893 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1018 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (3)
- AURORA (12)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Holmasto (1)
- Katz (5)
- Künker (5)
- MS67 (1)
- Numisbalt (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Numisor (1)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (1)
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 марка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск