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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1893 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1893 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1893 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 254,564

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1893 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1018 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1893 L на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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