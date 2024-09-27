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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1893 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1893 L
Средняя цена 280 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
50 пенни 1893 L
Средняя цена 95 $
Продажи
0 68

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1893
Средняя цена 35 $
Продажи
0 142
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