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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1893 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1893 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1893 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,825

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1893 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Александр за 2850 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 91 EUR
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1893 L на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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