Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1893 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,825
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1893 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Александр за 2850 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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