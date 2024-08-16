50 пенни 1893 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1893 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Александр за 2850 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

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