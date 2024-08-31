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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1893 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1893 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1893 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,294,924

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1893 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1893 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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