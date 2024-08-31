Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1893 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,294,924
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1893 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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