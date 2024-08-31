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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1892 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1892 L
Средняя цена 150 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
50 пенни 1892 L
Средняя цена 75 $
Продажи
0 45

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пенни 1892
Средняя цена 260 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 пенни 1892
Средняя цена 55 $
Продажи
0 88
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