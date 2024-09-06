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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1892 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1892 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1892 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 344,984

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1892 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34316 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность PL63 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 50 пенни 1892 L на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пенни 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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