50 пенни 1892 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1892 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34316 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

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