Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1892 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 344,984
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1892 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34316 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность PL63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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