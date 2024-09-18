Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1892 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 328,486
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1892 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU55 BN ННР
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Где продать?
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