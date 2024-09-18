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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1892 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1892 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1892 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 328,486

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1892 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 212 EUR
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1892 на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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