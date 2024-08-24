Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1892 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 484,334
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1892 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Александр за 3700 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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