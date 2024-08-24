1 марка 1892 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1892 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Александр за 3700 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

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