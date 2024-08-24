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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1892 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1892 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1892 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 484,334

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1892 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Александр за 3700 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Heritage - July 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 марка 1892 L на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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