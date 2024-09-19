Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1892 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,516,723
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1892 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Katz Auction за 190 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS62 RD ННР
Цена
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