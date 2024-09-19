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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1892 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1892 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1892 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,516,723

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1892 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Katz Auction за 190 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Александр - March 8, 2023
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS62 RD ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1892 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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