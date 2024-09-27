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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1900 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1900
Средняя цена 140 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 пенни 1900
Средняя цена 45 $
Продажи
0 97
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