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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1900 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1900 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1900 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,543,505

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1900 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Русское Наследие за 30000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS62 CGC
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1900 на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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