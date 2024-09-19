Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1900 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,543,505
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1900 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Русское Наследие за 30000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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