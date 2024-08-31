Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1900 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 522,533
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1900 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22532 проданному на аукционе Heritage Auctions за 863 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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