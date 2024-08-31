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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1900 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1900 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1900 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 522,533

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1900 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22532 проданному на аукционе Heritage Auctions за 863 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Александр - March 9, 2022
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Александр - December 15, 2021
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU53
Цена
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Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Финляндия 10 пенни 1900 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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