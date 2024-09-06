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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1896 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1896
Средняя цена 330 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
5 пенни 1896
Средняя цена 140 $
Продажи
0 12
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