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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1896 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1896 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1896 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 294,771

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1896 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3161 проданному на аукционе Coins.ee за 808 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • НИКО (1)
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Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
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Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Александр - December 13, 2019
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Александр - June 5, 2019
Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
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Финляндия 10 пенни 1896 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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