Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1896 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 294,771
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1896 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3161 проданному на аукционе Coins.ee за 808 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?
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