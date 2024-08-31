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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1896 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1896 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1896 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 415,216

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1896 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Katz Auction за 1205 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 217 EUR
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Александр - June 13, 2018
Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
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Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Agora - March 27, 2018
Продавец Agora
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1896 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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