Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1896 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 415,216
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1896 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Katz Auction за 1205 EUR. Торги состоялись 28 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 217 EUR
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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