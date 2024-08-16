25 пенни 1917 года S. Орёл с тремя коронами (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1917 года со знаком S. Орёл с тремя коронами. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8809 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (42) AU (2) XF (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS68 (3) MS67 (1) MS66 (5) MS65 (2) MS64 (3) MS63 (4) MS60 (1) AU58 (1) PF62 (1) Сервис NGC (12) RNGA (2) PCGS (4)

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