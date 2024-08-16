Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1917 года S. Орёл с тремя коронами (Финляндия, Великое княжество)
Разновидность: Орёл с тремя коронами
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,816,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1917 года со знаком S. Орёл с тремя коронами. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8809 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
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Дата 13 июня 2024
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