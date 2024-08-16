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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1917 года S. Орёл с тремя коронами (Финляндия, Великое княжество)

Разновидность: Орёл с тремя коронами

Аверс монеты - 25 пенни 1917 года S Орёл с тремя коронами - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1917 года S Орёл с тремя коронами - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,816,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1917 года со знаком S. Орёл с тремя коронами. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8809 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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