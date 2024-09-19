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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1917 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 пенни 1917 S Орёл с тремя коронами
Средняя цена 15 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
50 пенни 1917 S Орёл без корон
Средняя цена 25 $
Продажи
1 79
Аверс
Реверс
25 пенни 1917 S Орёл с тремя коронами
Средняя цена 15 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
25 пенни 1917 S Орёл без корон
Средняя цена 35 $
Продажи
0 132

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1917
Средняя цена 75 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 пенни 1917
Средняя цена 35 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
5 пенни 1917
Средняя цена 40 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
5 пенни 1917
Средняя цена 35 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1 пенни 1917
Средняя цена 20 $
Продажи
0 55
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