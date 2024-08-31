25 пенни 1917 года S. Орёл без корон (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1917 года со знаком S. Орёл без корон. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Numisbalt за 625 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

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