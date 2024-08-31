Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1917 года S. Орёл без корон (Финляндия, Великое княжество)
Разновидность: Орёл без корон
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,816,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1917 года со знаком S. Орёл без корон. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Numisbalt за 625 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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