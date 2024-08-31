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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1917 года S. Орёл без корон (Финляндия, Великое княжество)

Разновидность: Орёл без корон

Аверс монеты - 25 пенни 1917 года S Орёл без корон - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1917 года S Орёл без корон - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,816,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1917 года со знаком S. Орёл без корон. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Numisbalt за 625 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (1)
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1917 S на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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