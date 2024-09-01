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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1917 года "Тип 1895-1917" (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1917 года "Тип 1895-1917" - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1917 года "Тип 1895-1917" - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,598,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21342 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS62 RB RNGA
Цена
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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