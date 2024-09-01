Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1917 года "Тип 1895-1917" (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,598,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21342 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 RD NGC
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 RB ННР
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
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Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 BN PCGS
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Где продать?
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