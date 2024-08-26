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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1917 года S. Орёл без корон (Финляндия, Великое княжество)

Разновидность: Орёл без корон

Аверс монеты - 50 пенни 1917 года S Орёл без корон - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1917 года S Орёл без корон - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,972,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1917 года со знаком S. Орёл без корон. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 1 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (2)
  • Денга1700 (1)
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS64 CGC
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Где купить?
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Stack's - August 22, 2024
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Stack's - August 22, 2024
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Stack's - August 22, 2024
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Stack's - August 22, 2024
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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