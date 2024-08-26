Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1917 года S. Орёл без корон (Финляндия, Великое княжество)
Разновидность: Орёл без корон
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,972,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1917 года со знаком S. Орёл без корон. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 1 февраля 2023.
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