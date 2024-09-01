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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1917 года S. Орёл с тремя коронами (Финляндия, Великое княжество)

Разновидность: Орёл с тремя коронами

Аверс монеты - 50 пенни 1917 года S Орёл с тремя коронами - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1917 года S Орёл с тремя коронами - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,972,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1917 года со знаком S. Орёл с тремя коронами. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30411 проданному на аукционе Stack's Bowers за 500 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MS66 ННР
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Александр - May 10, 2023
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Александр - April 5, 2023
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Александр - March 8, 2023
Финляндия 50 пенни 1917 S на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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