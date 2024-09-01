50 пенни 1917 года S. Орёл с тремя коронами (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1917 года со знаком S. Орёл с тремя коронами. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30411 проданному на аукционе Stack's Bowers за 500 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность PROOF (2) UNC (51) AU (2) XF (4) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (8) MS65 (11) MS64 (7) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (2) PF63 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (10) PCGS (6) CGC (2) ННР (14) CCG (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Artemide Aste (1)

AURORA (9)

Coins.ee (1)

CoinsNB (1)

Heritage (2)

Karamitsos (1)

Katz (12)

Künker (1)

MARCINIAK (1)

MS67 (2)

MUNZE (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (4)

Rare Coins (3)

Russiancoin (4)

SINCONA (1)

Stack's (2)

Tauler & Fau (1)

Varesi (1)

Александр (5)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)