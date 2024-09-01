Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1917 года S. Орёл с тремя коронами (Финляндия, Великое княжество)
Разновидность: Орёл с тремя коронами
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,972,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1917 года со знаком S. Орёл с тремя коронами. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30411 проданному на аукционе Stack's Bowers за 500 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
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