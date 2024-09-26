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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1917 года "Тип 1896-1917" (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1917 года "Тип 1896-1917" - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1917 года "Тип 1896-1917" - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,072,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе AURORA за 24000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Александр - August 3, 2022
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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