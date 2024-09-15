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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1917 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1917 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1917 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,645,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Agora Auctions за 80 USD. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1917 на аукционе MUNZE - March 2, 2022
Продавец MUNZE
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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