Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1917 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,645,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Agora Auctions за 80 USD. Торги состоялись 4 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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