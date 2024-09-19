Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1917 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,598,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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