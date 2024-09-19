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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1917 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1917 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1917 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,598,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1917 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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