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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1917 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1917 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1917 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,072,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1808 проданному на аукционе Numisbalt за 260 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 BN CGC
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS66 RB CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1917 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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