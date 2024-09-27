Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1917 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,072,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1917 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1808 проданному на аукционе Numisbalt за 260 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS66 RB CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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