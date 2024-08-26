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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1875 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1875 S
Средняя цена 120 $
Продажи
0 34

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1875
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
5 пенни 1875
Средняя цена 130 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1 пенни 1875
Средняя цена 35 $
Продажи
0 62
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