Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1875 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 808,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1875 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
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Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность PF65 NGC
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
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Где продать?
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