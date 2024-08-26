Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1875 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1875 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1875 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 808,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1875 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • AURORA (4)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (7)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rare Coins (2)
  • Stack's (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Auctiones - December 13, 2020
Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Финляндия 25 пенни 1875 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1875 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 25 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск