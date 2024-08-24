Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1875 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1875 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Holmasto за 12000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
12721 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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