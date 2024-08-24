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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1875 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1875 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1875 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1875 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Holmasto за 12000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Holmasto - October 7, 2023
Продавец Holmasto
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
12721 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - January 14, 2023
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF25
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - November 16, 2022
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF25
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - October 19, 2022
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - January 12, 2022
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF25
Цена
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1875 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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