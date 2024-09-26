Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1875 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,189
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1875 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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