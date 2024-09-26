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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1875 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1875 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1875 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,189

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1875 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 403 EUR
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Финляндия 5 пенни 1875 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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