Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1875 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,550,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1875 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Редкие Монеты за 180 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
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Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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