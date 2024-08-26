Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1875 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1875 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1875 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,550,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1875 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Редкие Монеты за 180 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (14)
  • BAC (4)
  • Coinhouse (1)
  • Frühwald (2)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (6)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (3)
  • Stare Monety (1)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (12)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 1 пенни 1875 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1875 года Все финляндские монеты финляндские медные монеты финляндские монеты номиналом 1 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск