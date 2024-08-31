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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1909 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1909 L
Средняя цена 120 $
Продажи
0 65

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1909
Средняя цена 220 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 пенни 1909
Средняя цена 20 $
Продажи
0 89
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