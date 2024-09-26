Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1909 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,056,280
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1909 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе MS67 за 8000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 RD ННР
Цена
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