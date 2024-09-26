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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1909 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1909 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1909 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,056,280

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1909 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе MS67 за 8000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Александр - August 7, 2024
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Александр - July 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 RD ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1909 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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