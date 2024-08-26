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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1909 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1909 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1909 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,099,462

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1909 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (2)
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Александр - July 5, 2023
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Финляндия 25 пенни 1909 L на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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