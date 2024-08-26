25 пенни 1909 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1909 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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