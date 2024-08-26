Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1909 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,099,462
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1909 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
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