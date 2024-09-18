Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
10 пенни 1909 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 182,339
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 10 пенни
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1909 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Редкие Монеты за 55000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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