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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

10 пенни 1909 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 10 пенни 1909 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 10 пенни 1909 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 182,339

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 10 пенни
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 10 пенни 1909 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Редкие Монеты за 55000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Александр - June 30, 2021
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Roma Numismatics - May 6, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Денга1700 - December 17, 2020
Продавец Денга1700
Дата 17 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 10 пенни 1909 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пенни 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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