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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1894 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
25 пенни 1894 L
Средняя цена 90 $
Продажи
0 74

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пенни 1894
Средняя цена 40 $
Продажи
0 95
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