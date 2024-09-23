Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1894 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 817,215
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1894 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Редкие Монеты за 130000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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