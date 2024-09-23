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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1894 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1894 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1894 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 817,215

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1894 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Редкие Монеты за 130000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Знак - September 29, 2023
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1894 L на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF64
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 пенни 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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