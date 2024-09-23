25 пенни 1894 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1894 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Редкие Монеты за 130000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

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