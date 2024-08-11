Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1894 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,818,102
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1894 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2022.
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS60
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Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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Дата 5 сентября 2023
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Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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