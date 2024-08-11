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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1894 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1894 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1894 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,818,102

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1894 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 1500 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Александр - September 27, 2023
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS60
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 RD ННР
Цена
Финляндия 1 пенни 1894 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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