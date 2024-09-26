Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,986,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3780 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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