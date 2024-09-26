1 марка 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3780 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность PROOF (5) UNC (29) AU (21) XF (39) VF (21) F (2) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (4) MS62 (5) MS61 (2) AU58 (10) AU53 (2) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) PF64 (1) DETAILS (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (15) CPRC (1) ННР (1) RNGA (3) PCGS (3)

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