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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 марка 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 марка 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 марка 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,986,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 марка
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3780 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Александр - August 7, 2024
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS62 CPRC
Цена
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Numismatica Ranieri - April 9, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 марка 1866 S на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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