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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1866 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1866 S
Средняя цена 170 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 марка 1866 S
Средняя цена 280 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
50 пенни 1866 S
Средняя цена 130 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
25 пенни 1866 S
Средняя цена 110 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
20 пенни 1866 Пробные
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1866
Средняя цена 85 $
Продажи
1 49
Аверс
Реверс
5 пенни 1866
Средняя цена 55 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
2 пенни 1866 Пробные С ободком
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пенни 1866 Пробные Без ободка
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пенни 1866
Средняя цена 65 $
Продажи
0 75
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