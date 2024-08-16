Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Финляндия
1866
Финляндия
Период:
1863-1917
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
Главная
Каталог
Финляндия
1866
Монеты Финляндии 1866 года
Выберите категорию
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты
2 марки 1866 S
Средняя цена
170 $
Продажи
0
44
1 марка 1866 S
Средняя цена
280 $
Продажи
0
131
50 пенни 1866 S
Средняя цена
130 $
Продажи
0
21
25 пенни 1866 S
Средняя цена
110 $
Продажи
1
36
20 пенни 1866 Пробные
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
2
Медные монеты
10 пенни 1866
Средняя цена
85 $
Продажи
1
49
5 пенни 1866
Средняя цена
55 $
Продажи
0
105
2 пенни 1866 Пробные
С ободком
Средняя цена
8700 $
Продажи
0
7
2 пенни 1866 Пробные
Без ободка
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
13
1 пенни 1866
Средняя цена
65 $
Продажи
0
75
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
19 сент. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Финляндия
Период
1863-1917
Категория
Зактрыть
???
Финляндия
Период
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить