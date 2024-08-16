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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Пробные 2 пенни 1866 года. С ободком (Финляндия, Великое княжество)

Разновидность: С ободком

Аверс монеты - Пробные 2 пенни 1866 года С ободком - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - Пробные 2 пенни 1866 года С ободком - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 2 пенни 1866 года. С ободком. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4808 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
6790 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
4915 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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