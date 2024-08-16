Пробные 2 пенни 1866 года. С ободком (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 2 пенни 1866 года. С ободком. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4808 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

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