Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
Пробные 2 пенни 1866 года. С ободком (Финляндия, Великое княжество)
Разновидность: С ободком
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 2 пенни 1866 года. С ободком. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4808 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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