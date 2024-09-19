Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
25 пенни 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 1,27 гр
- Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 807,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 25 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 847 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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