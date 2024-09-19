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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

25 пенни 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 25 пенни 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 25 пенни 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 1,27 гр
  • Чистого серебра (0,0306 oz) 0,9525 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 807,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 25 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 847 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 78 EUR
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU55
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Финляндия 25 пенни 1866 S на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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