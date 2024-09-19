25 пенни 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 25 пенни 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 847 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (19) VF (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS62 (1) AU55 (1) XF45 (1) VF30 (1) Сервис NGC (1)

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