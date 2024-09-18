Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,484,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1866 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1900 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 22 сентября 2022
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Сохранность VF
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