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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1866 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1866 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,484,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1866 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1900 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1866 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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