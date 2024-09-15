Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
Пробные 2 пенни 1866 года. Без ободка (Финляндия, Великое княжество)
Разновидность: Без ободка
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 2 пенни 1866 года. Без ободка. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.
Сохранность
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS62
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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