Пробные 2 пенни 1866 года. Без ободка (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 2 пенни 1866 года. Без ободка. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

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