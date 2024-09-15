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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Пробные 2 пенни 1866 года. Без ободка (Финляндия, Великое княжество)

Разновидность: Без ободка

Аверс монеты - Пробные 2 пенни 1866 года Без ободка - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - Пробные 2 пенни 1866 года Без ободка - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты Пробные 2 пенни 1866 года. Без ободка. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS62
Цена
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60 BN
Цена
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
7964 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Александр - March 24, 2017
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS62
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS60
Цена
******
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Империя - February 21, 2014
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Финляндия 2 пенни 1866 (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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