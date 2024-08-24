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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1866 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1866 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,673,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1866 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Coins.ee за 805 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Александр - June 12, 2024
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Александр - May 10, 2023
Финляндия 1 пенни 1866 на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пенни 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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