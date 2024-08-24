Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1866 года (Финляндия, Великое княжество)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,673,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1866 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Coins.ee за 805 EUR. Торги состоялись 27 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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