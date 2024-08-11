2 марки 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (5) UNC (5) AU (9) XF (18) VF (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (1) MS61 (1) AU50 (2) VF30 (1) PF65 (1) PF64 (2) ULTRA CAMEO (1) PL (3) Сервис NGC (1) PCGS (2) RNGA (2)

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