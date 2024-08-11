Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 818,000
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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