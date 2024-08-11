Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1866 года S (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1866 года S - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 818,000

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1866 года со знаком S. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (9)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (4)
  • Rare Coins (11)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Александр - September 25, 2021
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность MS64 PL
Цена
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Александр - June 30, 2021
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность MS64 PL
Цена
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Финляндия 2 марки 1866 S на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1866 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск