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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Серебряные монеты 2 марки Великого княжества - Финляндия

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2 марки 1865-1908

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1865 S 203,000 - 0 1451866 S 818,000 - 0 441867 S 8 R4 0 11870 S 500,000 - 0 1451872 S 250,000 - 0 691874 S 502,500 - 0 951905 L 25,543 R1 0 621906 L 226,091 - 0 1291907 L 125,572 - 0 681908 L 124,935 - 0 217
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