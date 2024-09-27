Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Цена монет Финляндии
Великое княжество
2 марки
Финляндия
Период:
1863-1917
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
Главная
Каталог
Цена монет Финляндии
Великое княжество
2 марки
Серебряные монеты 2 марки Великого княжества - Финляндия
2 марки 1865-1908
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Биткин
Продажи
Продажи
1865
S
203,000
-
0
145
1866
S
818,000
-
0
44
1867
S
8
R4
0
1
1870
S
500,000
-
0
145
1872
S
250,000
-
0
69
1874
S
502,500
-
0
95
1905
L
25,543
R1
0
62
1906
L
226,091
-
0
129
1907
L
125,572
-
0
68
1908
L
124,935
-
0
217
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Финляндии
Каталог монет Великого княжества
Все финляндские монеты
финляндские монеты номиналом 2 марки
Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Varesi
Аукцион
27 сент. 2024
Katz Auction
Аукцион
16 авг. 2024
VL Nummus
Аукцион
15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Финляндия
Период
1863-1917
Категория
Зактрыть
???
Финляндия
Период
1863-1917
Великое княжество
1863-1917
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить