2 марки 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

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