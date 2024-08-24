Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
2 марки 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,36 гр
- Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
- Диаметр 27,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 124,935
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 2 марки
- Год 1908
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (217)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
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Сохранность MS61 NGC
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Дата 3 июня 2024
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Дата 9 марта 2024
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Дата 9 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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