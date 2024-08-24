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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

2 марки 1908 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 2 марки 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 2 марки 1908 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистого серебра (0,2891 oz) 8,9925 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 124,935

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 2 марки
  • Год 1908
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (217)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 2 марки 1908 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Александр - August 7, 2024
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU53
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6321 RUB
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 146 EUR
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Александр - April 17, 2024
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 2 марки 1908 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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