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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1908 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 марки 1908 L
Средняя цена 190 $
Продажи
0 217
Аверс
Реверс
1 марка 1908 L
Средняя цена 130 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
50 пенни 1908 L
Средняя цена 40 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
25 пенни 1908 L
Средняя цена 55 $
Продажи
0 21

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1908
Средняя цена 210 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 пенни 1908
Средняя цена 65 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 пенни 1908
Средняя цена 45 $
Продажи
0 63
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